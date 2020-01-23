Январь 23rd, 2020

Джон Бернтал снимется в фильме про Серену Вильямс

Будущий биографический фильм о знаменитых теннисистках называется «Король Ричард».

Голливудский актер Джон Бернтал, наиболее известный по роли Шейна Уолша в популярном телесериале «Ходячие мертвецы», примет участие в съемках биографического фильма о сестрах-теннисисток Серене и Винус Уильямс.

Бернтал сыграет тренера сестер Уильямс — Река Макки, который занимался с ними с детства.

Фильм расскажет об отце теннисисток Ричарда Уильямса, который стал для дочерей первым тренером, и который поверил в их невероятный талант.

Ричарда Уильямса сыграет американский актер Уилл Смит.

Режиссером фильма выступит Рейнальдо Маркус Грин.