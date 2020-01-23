Дженнифер Энистон рассказала, каким супергероем хочет стать

Как оказалось, актриса Дженнифер Энистон всегда считала себя супергероем. Об этом она заявила журналистам во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, где она получила награду за роль в сериале «Утреннее шоу».
По словам Энистон, она хотела быть Чудо-женщиной, но слишком долго ждала приглашения на эту роль. Мысли о том, чтобы взять на себя роль супергероини у Энистон были еще до того, как на экранах появилась Галь Гадот.
Как отметила 50-летняя Энистон, если она пропустила билет в мир супергероев, то преуспев в драме ( «Утреннее шоу»), надеется вернуться в комедию.
«Я не знаю. Мне многое надо сделать. Я действительно чувствую, что только начинаю свой творческий шаг. Я обнаружила настоящую любовь к этому. У меня новый взгляд на творчество и на то, что нужно делать», — поделилась своими мыслями актриса.
Энистон призналась, что она снова хочет посмеяться и заняться интересными проектами. Актриса хочет делать больше комедий.
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