Январь 23rd, 2020

Джеки Чан рассказал о смертельно опасных случаях на съемочной площадке

Китайский и американский актер Джеки Чан рассказал о смертельных случаях, которые случались с ним на съемках.

По словам звезды, за свою 48-летнюю карьеру он более 200 раз был на грани жизни и смерти. «Было много таких ситуаций. Возможно, даже несколько раз в течение одного фильма. Думаю, что это происходило даже чаще, когда я был моложе», — вспомнил артист.

65-летний Джеки Чан заявил, что обычно не тратит время на восстановление после подобных случаев. «Я просто переоделся, сделал глоток воды и продолжил съемку. Вы не можете заставить съемочную группу ждать вас. Актеры должны сохранять профессионализм», — отметил он, комментируя инцидент, произошедший во время работы над фильмом «Авангард». Тогда артист едва не умер во время съемки сцены с перестрелкой. Он застрял под камнем в море и не мог выбраться.

Джеки Чан добавил, что самый страшный случай произошел в 1986 году, когда он снимался в картине «Доспехи Бога». По сценарию его персонаж должен был прыгнуть с дерева, однако во актером обломилась ветка, в результате чего он рухнул на землю и сильно повредил голову. Отмечается, что из-за той травмы артист до сих пор ходит с металлической пластиной в черепе.