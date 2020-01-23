Январь 23rd, 2020

Актер из «Игры престолов» защитил финал сериала

Актер Йохан Филип Асбек, известный по роли пирата Еурона Грейджоя в нашумевшем сериале «Игра престолов», высказался в защиту финала сериала, которым остались недовольны многие фанаты. Об этом он рассказал на церемонии награждения премией Гильдии киноактеров США.

«Когда мы прочитали сценарий … все закончилось овациями на 15-20 минут. Это был идеальный финал. Однако люди расстроились, потому что эпоха подошла к концу», — отметил Асбек.

Но в то же время он добавил, что понимает расстроенных поклонников.

«Понимаю их. Я был фанатом сериала еще до того как стал его частью, так что сам был бы зол. Когда то, что ты так сильно любишь, вдруг говорит тебе» нет «- это как разрыв отношений. А» Игра престолов » порвала с миллионами фанатов по всему миру. Вот они и расстроены «, — добавил актер.

Напомним, финальная серия «Игры престолов» вышла в эфир 20 мая 2019. Заключительный восьмой сезон шоу фанаты назвали худшим в истории и даже создали петицию с требованием его переснять. Телеканал HBO ответил, что не будет ее всерьез рассматривать.