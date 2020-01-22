Январь 22nd, 2020

Водители смогут оплачивать штрафы онлайн

Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение Правил дорожного движения с помощью онлайн-сервиса государственных услуг «Дія»

«»Дія» готовит настоящий набор водителя. К цифровым водительских удостоверений, техпаспорта, ОСАГО добавляем уплату штрафов онлайн. Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится — украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн «, — говорится в сообщении.

Пользователи приложения смогут проверить наличие штрафа и оплатить его при наличии.

В приложении будут отображаться штрафы, выписанные прямо на месте остановки и зафиксированыые в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

В случае появления штрафа водители, которые установят приложение, будут получать push-сообщения.

Сейчас онлайн-сервис государственных услуг «Дія» Министерства цифровой трансформации Украины находится в стадии разработки. Пока получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф водители могут в электронном кабинете по ссылке.