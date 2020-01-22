Январь 22nd, 2020

Вертикальный пресс для пластиковых бутылок – удобное и экономически выгодное в использовании оборудование

Вывоз и утилизация промышленных отходов в виде использованных пластиковых бутылок и полимерного упаковочного материала требуют определенных финансовых затрат, которые невыгодны многим фирмам и компаниям. Успешно решить эту проблему позволяет использование специального оборудования. Лучший выбор – пресс для пластиковых бутылок, который можно заказать на сайте netmus.ru. Он подходит для применения не только на производственных предприятиях, но и в гипермаркетах, торговых центрах, на территории складских комплексов, типографий, в заведениях общественного питания.

Прессование пластиковых бутылок может осуществляться с использованием разных типов оборудования: вертикальных или горизонтальных прессов. Рассмотрим более подробно первый вариант.

Плюсы применения вертикального пресса

О целесообразности установки вертикального пресса говорят преимущества его использования. Перечислим основные из них:

работа пресса позволяет существенно сократить площадь, занимаемую отходами (пластиковой тарой);

расходы на вывоз мусора уменьшаются во много раз;

исключается риск возникновения конфликтов с экологической и пожарной инспекцией;

спрессованные пластиковые бутылки менее подвержены риску возгорания;

полученное вторичное сырье можно продавать, получая дополнительную выгоду.

Пресс для переработки пластиковых бутылок занимает мало места, поэтому подходит для размещения в местах с ограниченной площадью. Управление оборудованием не требует наличия специальных знаний и особых навыков.

Предварительная подготовка пластиковых бутылок перед прессованием

Основная функция пресса – формирование кип и брикетов из отработанной пластиковой тары, которые впоследствии проще и легче транспортировать.

Принцип функционирования пресса довольно прост. Если используются мощные модели прессового оборудования, то проводить предварительную подготовку емкостей не нужно (это касается бутылок, закрытых крышками). Смыкание плит приводит к разрыванию тары и дальнейшему ее беспрепятственному прессованию.

В случае применения маломощного агрегата необходимо выполнить следующее:

проткнуть острым ножом пластиковую тару;

удалить крышки;

установить специальный перфоратор (представлен в виде прокатных роликов с шипами, которые прокалывают бутылки, проходящие через них).

Всю дальнейшую работу выполняет пресс.