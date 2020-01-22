Январь 22nd, 2020

В Австралии нашли кратер от падения метеорита, который изменил климат 2 миллиарда лет назад

Австралийские ученые из Университета Кёртина обнаружили, что гигантский кратер Яррабубба на западе Австралии, был сформирован при ударе метеорита 2,20 миллиарда лет назад. Чтобы определить это, ученые провели изотопный анализ минералов внутри кратера.

«Когда возраст достиг 2,229 миллиарда лет, это сбило нас с толку. Мы знали об этом кратере почти 20 лет, но никто не знал, что он старый », — сказал геохимик Аарон Кавози из австралийского университета Кёртин.

Кратер Яррабубба — это огромная вмятина в глубине западной части Австралии, шириной около 70 км. Кратер всегда считался древним, но современные геологические датировки предполагают, что этот конкретный случай более чем на 200 млн лет старше следующего старейшего воздействия.

«После того, как ударная волна проходит через камни, они сжимаются, как пружина. Когда они высвобождаются, они мгновенно нагреваются до температур выше, чем в вулкане. Это приводит к тому, что некоторые камни в центре удара испаряются, в то время как другие просто тают при высокой температуре, часто выше 2000 градусов Цельсия », — сказал Кавози.

Возраст кратера удалось определить благодаря анализу минералов, найденных на месте столкновения: циркона и монацита. Исследователи просканировали кристаллические зерна с помощью технологии SHRIMP (англ. Sensitive High Resolution Ion Micro Probe) и по изотопами урана вычислили время столкновения.

«Возраст влияния Яррабуббы соответствует исчезновению ряда древних оледенений. После удара ледниковые отложения отсутствуют в горной истории на протяжении 400 млн лет », — сказал Николас Тиммс, соавтор исследования и доцент Школы наук о Земле и планет в Университете Кёртина.

Это означает, что когда метеорит упал на Землю более 2 млрд лет назад, он вполне мог столкнуться с континентальным ледяным щитом, поднимая огромные количества камней, пепла и пыли. При проведении моделирования авторы рассчитывают, что эта ситуация могла вызвать выброс в атмосферу до 5 триллионов тонн водяного пара. Поскольку вода является эффективным парниковым газом, это могло бы помочь изменить климат.

Это всего лишь потенциальный сценарий, точные климатические условия этого времени все еще обсуждаются. Даже несмотря на это, авторы утверждают, что, учитывая, что атмосфера Земли содержала только часть сегодняшнего кислорода, «остается вероятность того, что климатическое воздействие паров H2O мгновенно выбрасываются в атмосферу в результате такого удара, могли иметь глобальное значение».