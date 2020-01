Январь 22nd, 2020 Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков Dekmantel festival Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences. Ранее ученые наблюдали сходные эффекты в лаборатории, а то, как такие вещества действуют на организм в других условиях, было известно лишь со слов очевидцев. После нескольких десятилетий запрета исследования психоделиков в США и некоторых других странах возобновились, а благодаря усилиям активистов их даже проводят на людях. Эффекты веществ этой группы — псилоцибина, ЛСД и ДМТ — несколько отличаются, но, судя по результатам лабораторных испытаний, все они часто способствуют субъективному ощущению связанности всего со всем (interconnectedness) и единения с другими людьми. Также принимавшие психоделики, особенно ДМТ, нередко отмечают, что во время измененного состояния сознания на них снизошло некое откровение, изменившее их жизнь (transformative experience), хотя при этом не всегда имеется в виду что-то приятное. Однако контролируемые лабораторные условия сильно отличаются от тех, в каких люди обычно пользуются психоделиками, а ведь на эффект от этих веществ критически влияет контекст: окружение, предшествовавшие мысли и так далее. Поэтому психологи из нескольких университетов США, Великобритании и Германии под руководством Молли Крокетт (Molly J. Crockett) из Йельского университета решили опросить людей, употребляющих психоделики, там, где они достаточно часто встречаются — на фестивалях. С 2015 по 2017 год авторы статьи посетили шесть многодневных фестивалей в США и Великобритании (названия мероприятий не называются из соображений приватности). Там в людных местах они устанавливали будки, вывески на которых предлагали «поиграть в игры ради науки». Тем, кто согласился (всего их было 1525), предлагали вознаграждение на выбор: солнцезащитные очки и кремы, вееры, светящиеся палочки и тому подобное. Затем добровольцы заполняли бумажный или компьютерный опросник, где должны были указать возраст и пол, оценить свои политические взгляды, религиозность, настроение на данный момент, а также отметить, сколько дней они находятся на фестивале и принимали ли незадолго до опроса какие-либо вещества — и если да, то сколько часов или дней назад. Если человек что-то принимал, он должен был указать вещество в опроснике (чтобы участники отвечали честнее, туда включили и разрешенные вещества, такие как алкоголь и никотин). Отдельный блок анкеты был призван выявить, что чувствует человек по отношению к другим в данным момент и был ли у него какой-то поворотный опыт в жизни. Также испытуемые действительно играли в игры, которые часто используются в психологических исследованиях. Примеры вопросов анкеты Forstmann et al. / Proceedings of the national Academy of Sciences, 2020 Поделиться

1/2 Оказалось, что прием психоделиков усиливает чувство единения с другими, особенно если он состоялся меньше чем за сутки до участия в опросе (P = 0,003). Настроение у таких людей тоже оказывалось чаще всего хорошим (P = 0,019). Также те, кто употреблял психоделики, чаще сообщали о том, что у них случались поворотные события (P < 0,001), хотя это не обязательно было связано с веществами. Это в целом согласуется с результатами контролируемых психологических экспериментов. Авторы признают, что у их исследования есть ряд ограничений. Прежде всего, это небольшой размер выборки. Из 1525 человек, которые согласились заполнять анкеты, далеко не все (лишь 26,61 процента) употребляли психоделики по крайней мере на неделе, предшествовавшей опросу. К тому же, участники могли говорить неправду, их ответы невозможно было проверить. Вероятно, люди, склонные к приему психоделиков, по характеру существенно отличаются от среднестатистического представителя популяции. Также посетители фестивалей могут быть просто более позитивными и открытыми людьми, отсюда и их хорошее настроение. Кроме того, они могут хотеть получить некий трансформирующий опыт и употреблять психоделики именно ради него. Тем не менее, другие вещества меньше влияли на настроение опрошенных и их отношение к другим. Еще один аргумент в пользу того, что полученные данные верны, заключается в том, что самый сильный эффект на исследуемые параметры оказывал прием психоделиков за несколько часов до заполнения анкет. Действие веществ подобного рода довольно быстро угасает, а если бы радость и чувство единения у испытуемых были вызваны только пребыванием в приятном месте, различий в ответах принимавших психоделики совсем недавно и относительно давно (скажем, на предшествующей неделе), скорее всего, не было бы. Хотя психоделики, безусловно, не стоит принимать бесконтрольно, при продуманном обращении (под присмотром врачей) они могут пойти на пользу психическому здоровью (а при неаккуратном — навредить ему). Например, в экспериментах на крысах показано, что ДМТ снижает тревожность. Найден кратер от крупнейшего на Земле метеорита

