Январь 22nd, 2020

Созданы яблоки, которые можно хранить больше года





Созданы яблоки, которые можно хранить больше года — при этом они не теряют свои качества и сохраняют вкус. Селекция заняла около 20 лет

В США ученые вывели новый сорт яблок Cosmic Crisp, который можно хранить до года в холодильнике. Они уже поступили в продажу.



Освоение этого сорта заняло 20 лет и стоило $10 миллионов.



Фермеры в штате Вашингтоне получили эксклюзивное право на его выращивание в течение следующих 10 лет. Сейчас в штате есть около 12 миллионов яблонь этого сорта, а его выращивание запрещено за пределами Вашингтона.