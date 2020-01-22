Январь 22nd, 2020

Следующую «Матрицу» снимут без Агента Смита

Австралийский актер Хьюго Уивинг, сыгравший агента Смита в трех частях фильма «Матрица», не будет сниматься в продолжении.

Актер получил сразу два предложения — сыграть в театральной постановке «Визит в Лондоне» и в продолжении «Матрицы».

«У меня было предложение играть в» Визите «, а затем предложение пришло от» Матрицы «, поэтому я знал, что ее будут снимать, но у меня не было дат. Я думал, что мог бы успеть принять участие в двух», — пояснил Уивинг.

Актер ждал уточнения сроков проекту и не соглашался на роль в «Визите».

«Я был на связи с Ланой Вачовски, но в конце концов она решила, что даты не согласуются. Мы перебирали даты, а потом она якобы передумала. Они решили двигаться вперед без меня», — сказал он.

Режиссером продолжения «Матрицы» станет одна из режиссеров предыдущих частей — Лана Вачовски. К своим ролям вернутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).