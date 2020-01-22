Январь 22nd, 2020

Провал российских «сантехников-шпионов» в Швейцарии: новые подробности





Пресса узнала новые детали скандала в Давосе и реакцию российского посольства

Задержание двух работников российских спецслужб, которые под видом сантехников орудовали в швейцарском Давосе, произошло еще прошлым летом.



Подробности произошедшего скандала сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger.



Хотя известно об случившемся стало лишь накануне ежегодного Всемирного экономического форума, по данным журналистов, спецагентов Кремля рассекретили еще в августе.



Они вызвали подозрение тем, что собирались провести в швейцарском городе несколько недель под предлогом установки сантехнического оборудования.



И хотя швейцарские власти считают, что на самом деле россияне хотели установить «прослушку» вокруг ключевых объектов в Давосе, чтобы подслушивать частные беседы участников форума, в их действиях признаков преступления не обнаружили и отпустили.



При этом основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал себя настоящей целью предполагаемой операции российских спецслужб. Якобы ему об этому сообщили власти Швейцарии.



Российское посольство в Женеве назвало данную информацию «высосанной из пальца», отметив, что им ничего об этом неизвестно.



Стоит отметить, что уже не первый шпионский скандал с российскими спецслужбами в Швейцарии – в 2018 году правительство страны потребовало у РФ прекратить любую шпионскую деятельность на своей территории.



А перед этим Федеральная прокуратура Швейцарии разрешила начать уголовное преследование двух российских граждан — причастных к хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство сотрудников ГРУ, 41-летнего Александра Моренца и 37-летнего Евгения Серебрякова