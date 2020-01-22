Январь 22nd, 2020

Представитель СНБО Сивохо отправится на прямые переговоры с боевиками Донбасса

​Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо может отправиться с официальным визитом на оккупированную часть Донбасса для решения ряда практических вопросов взаимодействия с ОРДЛО и даже встретиться с Пушилиным. Об этом сообщают в Телеграм-канале источники на оккупированной территории.



Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо уже в феврале может отправиться на оккупированные части Донбасса с миссией по решению целого ряда практических вопросов. Источники в ОРДЛО сообщают, что Сивохо может обсудить в ходе визита новые участки разведения сил и, возможно, снятие экономической блокады с Донбасса. При этом некоторые оккупанты заявляют, что в случае визита Сивохо могут пройти переговоры советника главы СНБО Украины с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Такой вариант также не исключается.

Журналисты напоминают, что Сивохо известен одиозными предложениями по реинтеграции Донбасса. После целого ряда своих заявлений его заподозрили в пророссийских взглядах. Украинцы сомневаются в его квалификации — комик пока не доказал свою профессиональную пригодность в сложном вопросе.





https://www.dialog.ua/ukraine/199540_1579635578