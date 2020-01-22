Январь 22nd, 2020

Перис Хилтон обзаведется гостиничным комлексом в Закарпатье и присматривает квартиру на Печерске

По информации LifeStyle 24 владельцы комплекса «Деренівська Купіль» выполнили все условия, поставленные Пэрис для того, чтобы закрыть сделку: построили на территории комплекса вертолетная площадка, двухуровневый паркинг и «Пассаж» для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

Отметим, переговоры о покупке курорта в Закарпатье американская дива ведет с лета прошлого года. Но тогда требовательна Пэрис отметила дополнительные условия, на выполнение которых понадобилась несколько месяцев. Хилтон рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемки нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одном из международных стримингових платформ.

В апреле в «Деренівській Купелі» начинает цвести аллея сакур, которые в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки стартовали именно в этот момент. Всего в ботаническом саду «Деренівська Купіль» собрано более пять тысяч уникальных сортов и видов растений со всего мира. Учитывая этот факт, съемки в комплексе — частое явление. Например, в 2017 году в комплексе проходили съемки проекта «Холостяк».

Напомним, что именно съемки в американском реалити-шоу «Простая жизнь» сделали Пэрис всемирно известной. Хилтон снималась в этом шоу в течение четырех сезонов (2003-2007), а теперь собирается выступить продюсером нового реалити-шоу. И съемку, и покупку курорта знаменитая американка рассматривает исключительно как бизнес-проект.

Курорт на Закарпатье — не единственная покупка, которую стремится осуществить Пэрис Хилтон. Знаменитая американка заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Выбор Пэрис Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, который расположен на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью в 556 квадратных метров, поэтому, вероятно, она отдаст 4,5 миллиона долларов и станет ее собственником.