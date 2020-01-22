Январь 22nd, 2020

Памела Андерсон тайно вышла замуж

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон, которая рассталась с молодым женихом из-за его измены, в пятый раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал не молодой парень, а 74-летний продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс.

Сообщается, что тайная церемония состоялась 20 января в Малибу. Сама 52-летняя модель призналась, что безумно любит Джона.

Кстати, Памела уже встречалась с продюсером 30 лет назад. Но тогда их роман был коротким. Отношения Памелы и Джона возобновились в прошлом году, когда актриса рассталась с молодым возлюбленным Адиль Рами.

«Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но в течение 35 лет хотел только Памелу. Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова, вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — отметил Питерс .

Напомним, что в 2019 году 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал Памелы предложение. Однако позже актриса узнала о его измене и пара рассталась.