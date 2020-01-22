Январь 22nd, 2020

Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера, у которого была любовницей 35 лет назад

Памела Андерсон/Джон Питерс

Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера, у которого была любовницей 35 лет назад. 52-летняя актриса тайно вышла замуж за своего давнего друга, 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. Свадьба состоялась в Малибу 20 января и прошла в обстановке секретности.

Жених и невеста знакомы давно: впервые они встретились еще 35 лет назад, и между ними случился короткий роман. Судьба развела пару, но несколько месяцев назад Памела и Джон снова начали встречаться, стараясь не привлекать внимания публики к своим отношениям.

Памела никогда до конца не понимала своего потенциала как актрисы. На самом деле она очень скромная в жизни. Она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы и не любил ее так сильно. Красивые девушки есть везде, я мог выбрать любую, но все эти 35 лет я желал только Памелу. Она сводит меня с ума — в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней по достоинству,



— признался Джон изданию The Hollywood Reporter, которое сообщило новость о свадьбе звезд.

Джон Питерс и Памела Андерсон в 1980-х Они родственные души. Это настоящий голливудский роман. Памела всегда была в жизни Джона. Он оберегал ее и ее сыновей и поддерживал в трудные и страшные времена,

— заявил источник порталу Page Six.

Брак стал пятым для обоих. Ранее звезда сериала «Спасатели Малибу» была замужем за рок-музыкантом Томми Ли (от которого и родила двоих сыновей — Брэндона и Дилана), музыкантом Кидом Роком и кинопродюсером Риком Саломоном — за последнего актриса выходила дважды.

Памела Андерсон и Томми Ли Памела Андерсон и Кид Рок Памела Андерсон и Рик Саломон

Последние пару лет Памела жила в Марселе вместе со своим бойфрендом — французским футболистом Адилем Рами, с которым рассталась из-за измен и домашнего насилия. Также у актрисы были запутанные отношения с опальным журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Памела часто навещала его в посольстве Эквадора в Лондоне, где он нашел убежище, спасаясь от арестов, и добивалась его освобождения.