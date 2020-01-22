Январь 22nd, 2020

Олег Сенцов: адвокат Януковича в ДБР — плевок во всех живых и неуважение к погибшим

22 января бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов выступил с заявлением ко Дню соборности: вспомнил погибших на Майдане Независимости в этот день и раскритиковал назначение адвоката Януковича в ДБР

Об этом пленник Кремля, лауреат премии Сахарова, режиссер Олег Сенцов написал в Facebook.

«Сегодня день соборности Украины, праздник объединения нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек из Небесной Сотни. Для меня это одинаково важны речи», — заявил Олег.

Он считает, что украинцы объединялись ради одного — свободы.

«Потому что Сергей Нигоян погиб за то же. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это. А сейчас власть поздравляет главного противника Украине с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибших героев. Тем, кто готов объединяться вокруг главного — свободы, а не только чистых тротуаров «, — пояснил свою мысль Сенцов.