Январь 22nd, 2020

Очередной скандал: член королевской семьи снялся в рекламе молока

Еще не утихли страсти вокруг резонансного заявления принца Гарри и его жены Меган Марлк о сложении полномочий, как в королевской семье вспыхнул еще один скандал. Фигурантом дела стал еще один внук британской королевы Елизаветы II — 42-летний Питер Филипс, имя которого 15-е в списке на престолонаследие.

Старший внук Ее Величества стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, используя свой королевский статус. Несмотря на то, что мать Питера принцесса Анна пыталась уберечь сына от чрезмерной публичности, он стремился к узнаваемости.

В рекламе он подчеркнул свою причастность к монаршей семьи. В Сети появился рекламный ролик торговой молочной марки Jersey Fresh Milk, лицом которой и стал старший внук королевы. По замыслу создателей рекламы, внук королевы пьет молоко Jersey Fresh Milk с ранних лет. Как утверждают источники, за съемки Питер получил десятки тысяч долларов.

Отметим, что использовать королевские полномочия членов семьи с целью заработка запрещается или рассматривается как неуважение к монархам.