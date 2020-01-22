Январь 22nd, 2020

Новый гиперскоростной японский поезд стал похож на утконоса и ездит со скоростью 400 км/час

Новый гиперскоростной японский поезд стал похож на утконоса и ездит со скоростью 400 км/час — инженеры просто позаимствовали наилучшую аэродинамику у птицы.

Эксперементальный поезд с рабочей скоростью в 360 км/ч и максимальной в в 400 км/ч.Такой тип носа появился еще в 1997 у Е3 для тихого прохождения горных туннелей. На скорости от 300 км/ч воздух в тунелле не успевает плавно обтечь профиль носа, накапливается и сжимается на нем ,а затем взрывается когда поезд выходит на открытое пространство(при входе в тунель звук гораздо менее злой).Нам повезло что Зимородок-сан любезно поделился формой своего клюва так как он уже давно решил проблему ныряния в воду на большой скорости без всплеска.

Инженеры испытывают разные профили на разных концах поезда.Длина этого носа 16 метров.



Этого-22 метра.