Январь 22nd, 2020

Молнии и швейные нитки: виды и характеристики

Молния – это удобная и универсальная застежка для любой обуви, а для ее застегивания не требуются усилия. К такой застежке предъявляются повышенные требования, она должна быть прочной, качественной, устойчивой к воздействию влаги и перепадам температур. Перед тем, как купить молнию, необходимо ознакомиться с ее видами и характеристиками.

Виды и характеристики застежек-молний

В обувном производстве широко используются следующие основные виды молний, а именно:

классические металлические;

тракторные («змейки»);

спиральные.

Классической молнией является металлическая застежка, которая отличается повышенной прочностью, надежностью и долговечностью. Они бывают разных цветов и отлично сочетаются с разными материалами (кожей, замшей и т.д.). Несмотря на ряд преимуществ, есть и некоторые недостатки.

Металл не отличается высокой устойчивостью к влаге и химически агрессивным веществам, поэтому все чаще используются молнии из высококачественного пластика. Они не уступают по эксплуатационным характеристикам металлическим и устойчивы к разным внешним воздействиям.

Тракторная змейка имеет крупные зубцы, они крепятся к тесьме независимо друг от друга. Изготавливаются из пластика и гарантируют надежное соединение. Такая молния с крупными зубцами выглядит неэстетично и подходит только к определенным моделям обуви.

При этом поломка одного зубца требует замена всей застежки. Поэтому они уступают место спиральным молниям из пластика. Самой распространенной застежкой-молнией является спиральная или витая. Она изготавливается из синтетического волокна и скручивается в специальную ленту.

К основным преимуществам такого изделия относится надежность и прочность соединения, долговечность, устойчивость к повреждениям и внешним воздействиям, а также простота эксплуатации и привлекательный вид. Представлена в широком разнообразии цветов и размеров.

Разновидности швейных ниток

В интернет-магазине нитки швейные купить Украина можно по доступной стоимости, они представлены в широком ассортименте. Они используются для изготовления и ремонта обуви, кожгалантереи и бывают разных видов. Для разных материалов предназначены определенные нитки, которые отличаются толщиной, составом, способом отделки, структурой скручивания, цветом, длиной намотки и целевым назначением.

Состав швейных ниток бывает натуральным, химическим и смешанным, а в зависимости от способа отделки различают суровые, глянцевые, матовые и специального назначения. Все характеристики указываются на этикетке: цвет, состав, толщина, метраж, марка производителя.

Для ремонта обуви рекомендуется использовать прочные и качественные нитки от проверенных производителей, так как от этого зависит качество ремонтных работ. Например, для изделий из кожи лучше выбирать нитки толщиной 10-60, изготовленные из синтетического полиэфирного волокна.