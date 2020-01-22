Январь 22nd, 2020

Министр финансов допустила разрыв отношений с МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что следующая программа сотрудничества с МВФ может стать последней

«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс вийти из сотрудничества с МВФ «, — заявила Маркарова.

Напомним, в конце декабря 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

В фонде отметили, что примут решение об очередной программе помощи Украине после выполнения всех предварительных условий.