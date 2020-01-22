Январь 22nd, 2020

Лучшее казино PMCasino с лицензионными слотами и бонусами

Надежное онлайн казино ПМ предлагает совершеннолетним посетителям поиграть на деньги или бесплатно в лучшие аппараты. Чтобы начать выигрывать, зарегистрируйте аккаунт на официальном сайте PM Casino и пополните баланс любым из доступных способов. В разделе «Касса» представлены платежные системы, в числе которых: Приват 24, банковские карты VISA/MasterCard и другие. В клубе регулярно проводятся акции, новичкам и постоянным клиентам полагаются щедрые бонусы. Разыгрывается прогрессирующий джекпот. Его размер нередко превышает 1 000 000 украинских гривен.

Регистрация и вход в ПМ казино

Для создания учетной записи в ПМ казино проследуйте на главную страницу сайта https://pmcasino.com/, а затем найдите там кнопку «Регистрация». Нажмите на нее для перехода к анкете. Далее укажите адрес электронной почты или номер мобильного телефона, а также постарайтесь придумать надежный пароль. Через пару минут на e-mail придет письмо, содержащее ссылку. Перейдите по ней для активации аккаунта. Вход в личный кабинет осуществляется автоматически. Там вы получите возможность изменить некоторые персональные и платежные данные, посмотреть бонусы, вести переписку со службой поддержки.

Ассортимент игровых аппаратов в PM Casino

В ассортименте игровых аппаратов онлайн зала PM Casino находятся как классические слоты наподобие Crazy Monkey, Fruit Cocktail 2, Sizzling Hot, так и современные, оснащенные бонусными режимами, спецсимволами и прочими преимуществами. В клубе есть эмуляторы наиболее известных брендов: Amatic, Mega Jack, Igrosoft, Novomatic, NetEnt, Evoplay, Playtech. Периодически в каталог добавляются новинки, так что подпишитесь на почтовые уведомления, чтобы не пропускать их.