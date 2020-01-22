Январь 22nd, 2020

Levi’s и Google представили «умную» куртку





Компания Levi’s представила новую версию куртки Trucker Jacket, разработанную в рамках проекта Jacquard.

Как сообщает internetua, «умная» куртка разрабатывалась совместно с Google.



Известно, что новая версия Trucker Jacket стала значительно дешевле по сравнению с базовой версией «умной» куртки, а также позволяет дистанционно управлять смартфоном при помощи специальных встроенных датчиков.



Особенностью новой версии «умной» куртки стал уменьшенный датчик от Google с функцией оповещения с помощью вибрации и светодиода.



В роли сенсорного датчика выступают, как и прежде ведущие нити, однако вшиты они не в рукав, а только в манжеты.



Управление устройством обеспечивается свайпами и тапами, которые программируются при помощи смартфона.



Владельцы обновленной Trucker Jacket могут настроить до 4 свайпов и тапов, которые будут выполнять около 12 таких действий, как добавление точки на карте, воспроизведение/пауза музыки, отключение звука на смартфоне и другие.



Trucker Jacket может управлять шумоподавлением в наушниках Bose и сообщать о статусе заказа такси Uber.



Стоимость «умной» куртки зависит от версии. Базовая Trucker Jacket обойдется в 198 долларов, то есть около 5000 гривен, а за куртку с утепленной подкладкой Sherpa Jacket придется заплатить на 50 долларов больше, то есть около 6200 грн. Отмечается, что первая версия «умной» куртки стоила 350 долларов (8700 гривен).