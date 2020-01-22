Кремль сообщил, что Зеленский попросил Путина о встрече в Израиле

Украина обратилась к России с предложением о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле во время Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет 23-24 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
По словам Ушакова, «запросы поступали, в том числе от президента Зеленского», однако «с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны». Он объяснил это насыщенной программой форума.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что встреча пока не запланирована, пишет «Интерфакс-Украина». В пресс-службе отметили, что, «если встреча и состоится, она может быть посвящена лишь вопросу освобождения удерживаемых лиц».
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