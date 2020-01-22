Январь 22nd, 2020

Кремль сообщил, что Зеленский попросил Путина о встрече в Израиле

Украина обратилась к России с предложением о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле во время Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет 23-24 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, «запросы поступали, в том числе от президента Зеленского», однако «с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны». Он объяснил это насыщенной программой форума.