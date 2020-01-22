Январь 22nd, 2020

Коломойский решил украсть у народа Украины еще 44 миллиарда

Вроде кальмар я, а тентаклей мульон у Коломоя. Тупо со всех сторон прет в атаку в полный рост. Даже просто узнать обо всех важных делах не хватает времени.



Вот еще очередная подстава от Бени. При помощи пизданутого решения Верховного суда сделают так, чтобы за долги Бени платили мы. Из средств уже национализованного банка. Который за нас же счет и докапитализовали. То есть Беня взял рефин, украл, выпил, в тюрьму не попал. А мы за него это все компенсируем, ТО ЕСТЬ ЗАПЛАТИМ ВТОРОЙ РАЗ, потому что забирать залоги у уважаемых людей нельзя.



Шо там посоны, как реформы? Как там антикоррупционеры? Галя? Настя? Как там Генпрокуратура и СБУ? Дубилет уже все цифровизовал? Рейдерства нет? Тут госбанк раззувают на полтора миллиарда баксов и ни слуху, ни духу.



Как Давос? Инвестиции уже приехали? Надо больше форумов и выступлений и сразу придут.



Это половина дефицита бюджета на следующий год кстати. Когда бабки закончатся в бюджете на полдороги, не надо кивать потом на Милованова, на таможню, на бизнес — вот эти бабки куда просираются.



Anton Shvets