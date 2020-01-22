Как за полгода «Слуги Народа» кардинально обвалили экономику Украины — цифры

В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.

Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.

- Это же проще простого! — решили новые молодые лица в Кабмине. — Ща мы им покажем, как умеем.

И показали.



От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.



Например:

Падение промышленного производства:

снтябрь -1,1%

октябрь -5%

ноябрь -7,5%



Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:

сентябрь -5,4%

октябрь -11,9%

ноябрь -14,2%

декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)



Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%



Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%



Спад в машиностроении в ноябре -12,7%



Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:

сентябрь -1,5%

октябрь -2,3%

ноябрь -10,4%

Спад производства в сельском хозяйстве:

октябрь -6,7%ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:октябрь – 259 300ноябрь – 288 900декабрь – 338 200

А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.

Можете мазать на хлеб, пока не застыло.

В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.

Вот эти все сливы из кабинета премьера — это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ наебать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».

Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.

Мне интересно, когда ж это всё уже наебнётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?

А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…

Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.

https://ibigdan.livejournal.com/24632604.html