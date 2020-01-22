Январь 22nd, 2020

Как выбрать скамейку для дачи: обзор материалов

Дача — это место релаксации и спокойствия. Организовать зону отдыха на ее придомовой территории можно с помощью скамейки. На современном рынке

скамейка садовая от 331.com.ua изготавливается из различных материалов. В чем особенности, плюсы и минусы каждого из них мы расскажем в этом материале, чтобы вы смогли сделать правильный выбор.

Металл

Самые долговечные и прочные скамейки изготавливаются из металла, а именно из чугуна. Они прослужат на протяжении многих лет, ведь отличаются стойкостью к различным климатическим явлениям и способностью выдерживать большие нагрузки. Кроме того, они имеют эстетичный внешний вид. Мастера из металла создают оригинальные и сложные конструкции в деревенском, античном и классическом стиле. Особой популярностью пользуются металлические скамейки с коваными деталями. Ажурные элементы придают конструкциям визуальную легкость.

Камень

Любителям природной красоты понравятся скамейки из камня. Для их изготовления используется крупнозернистый гранит, кварцит, белый и цветной мрамор. Материал обеспечивает монументальность и долговечность изделий. Такие скамейки, как говорится, на века.

Разнообразие вариантов исполнения каменных скамеек позволяет найти тот, который органично дополнит любой приусадебный участок. Для классического сада подойдет конструкция из гладкого камня, а для участка в деревенском стиле — из необработанного камня. Такую уличную мебель можно дополнить другими элементами из камня, например фонтанчиком, скульптурами, вазами.

Дерево

Скамейки для дачи также изготавливаются из дерева, например вишни, дуба, орешника. Эти породы древесины являются стойкостью к гниению. Они также покрываются специальными составами, которые защищают их.

Скамейки из дерева —это классический вариант, который будет беспроигрышным для любого ландшафтного дизайна. Скамейку можно дополнить столом из идентичного бревна, чтобы на улице была обеденная зона.

Большинство деревянных скамеек имеют металлическую основу. Она обеспечивает надежность и прочность конструкции. Иногда основание каменное или деревянное.

Пластик

Современные скамейки изготавливаются из пластика. Они имеют ряд таких особенностей:

нетребовательность в уходе, пластик достаточно протереть тряпкой;

небольшой вес, благодаря чему конструкции можно переносить с места на место;

длительный срок службы, такие конструкции при правильной эксплуатации прослужат не один год;

высокая прочность, могут выдерживать большие нагрузки без деформации.

Еще одно весомое преимущество заключается в бюджетной стоимости. Такие скамейки дешевле всех предыдущих видов.