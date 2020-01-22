Январь 22nd, 2020

Елизавета II лишила Меган Маркл всех украшений и одежды, которые были приобретены казной

За отказ от королевских обязанностей Меган Маркл останется без всех дорогих и эксклюзивных ювелирных украшений, обладательницей которых она стала, выйдя замуж за принца Гарри. Такие меры в отношении жены внука приняла Елизавета II. Королева не исключает, что займет у Маркл даже обручальное кольцо.

Меган перестала носить украшения еще восьмого января. Это заметили папарацци, которые «поймали» жену принца Гарри на выходе из Национального театра Дорфман в Лондоне, который она посетила без мужа. Тогда на ее руке не было обручального кольца. Также на ее пальцах не оказалось кольца верности, которую принц Гарри подарил ей на первую годовщину свадьбы. Рассталась Меган и со знаменитым кольцом, подаренным на помолвку, с тремя бриллиантами.

«Королева настолько плохо отреагировала на решение Меган и Гарри уйти, что даже приказала внуку вернуть кольцо Меган назад в казну, — приводит слова инсайдера издание Nowtolove.com. — Да, это было опрометчивое решение, принятое в гневе, и оно не может быть справедливым. Но на самом деле кольцо и все украшения — собственность королевы ».

Источники утверждают, что Меган придется расстаться даже с одеждой и обувью, которые были приобретены за государственный счет. А между тем, в 2019 году бывшая голливудская актриса потратила на вещи 211 тысяч фунтов стерлингов