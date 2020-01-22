Январь 22nd, 2020

Что будут делать Зеленский и Гончарук в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швейцарию на ежегодное заседание Всемирного экономического форума выступит с речью

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Программой визита предусмотрено выступление Главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций», — говорится в сообщении.

В то же время «Правительственный портал» сообщает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Давосе встретится с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, премьер-министром Финляндии Санни Марин, представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами, а также проведет заседание Национального инвестиционного совета Украины и выступит на украинском завтраке, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы, которые посетят форум в Давосе, поедут туда за свой счет.