Январь 22nd, 2020

Британцы испытали супертанк для уличных боев (фото + видео)

Streetfighter II Elbit Systems

Сухопутные войска Великобритании провели демонстрационные испытания основного боевого танка Challenger 2, модифицированного специально для участия в уличных боях в условиях плотной городской застройки. Как пишет Jane’s, новая машина получила название Streetfighter II. Испытания танка проводились на полигоне в Солсбери.

По оценке военных, современные города имеют тенденцию к разрастанию, а значит военные конфликты в будущем будут вестись в том числе и в условиях городской застройки. В этих условиях нападения следует ожидать буквально со всех сторон. Для того, чтобы подготовиться к таким боям, военные прорабатывают различные концепции, в том числе — модификации уже имеющейся военной техники.

Разработкой танка занимался Королевский танковый корпус совместно со специалистами Лаборатории оборонных науки и технологии (DSTL). Модифицированный танк Challenger 2 получил комплекты усиления брони, отвалом для расчистки и преодоления заграждений, а также боковые системы постановки дымовой завесы для сокрытия пехоты.

Разработчики также оснастили танк дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметров и минометом калибра 60 миллиметров. Машина получила усовершенствованную систему связи, позволяющую получать информацию от беспилотных летательных аппаратов и наземных роботов.

На Streetfighter II в кормовой части разработчики также установили дополнительные защищенные отсеки для дополнительных боеприпасов для пехоты, а также ремонтных наборов.

Наконец, британский основной боевой танк получил систему кругового обзора IronVision, разработанную израильской компанией Elbit Systems. Эта система включает в себя мониторы, размещенные внутри танка, и камеры и тепловизоры, установленные по кругу на корпусе машины. Благодаря такой системе экипаж танка получает полный круговой обзор.