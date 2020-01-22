Январь 22nd, 2020

Брэд Питт и Анджелина Джоли ведут совместный бизнес

Несмотря на болезненный развод и взаимные скорбления голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, знаменитости объединяются ради создания совместного бизнеса. Как сообщает The Daily Mail, после развода голливудские актеры остаются партнерами по бизнесу. Известно, что экс-супруги владеют винодельней Château Miraval и вскоре планируют наладить выпуск нового розового шампанского.

Актеры еще в 2011 году приобрели во Франции замок и виноградник Мираваль. Сначала они производили исключительно вино, но теперь, несмотря на личностные различия, расширяют общий бизнес. Сначала Анджелина громко заявляла, что во время брака с Питтом потеряла саму себя и желает оградить детей от общения с ним. Но в рамках бизнеса артисты продолжают сотрудничать.

Напомним, ранее экс-супруга Брэда Питта Анджелина Джоли выдвинула актеру ультиматум из-за поддержки действующего президента США Дональда Трампа. Более того, актриса заявила, что из-за него она не может жить за границей.