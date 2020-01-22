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Брэд Питт и Анджелина Джоли ведут совместный бизнес

питджолНесмотря на болезненный развод и взаимные скорбления голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, знаменитости объединяются ради создания совместного бизнеса. Как сообщает The Daily Mail, после развода голливудские актеры остаются партнерами по бизнесу. Известно, что экс-супруги владеют винодельней Château Miraval и вскоре планируют наладить выпуск  нового розового шампанского.
Актеры еще в 2011 году приобрели во Франции замок и виноградник Мираваль. Сначала они производили исключительно вино, но теперь, несмотря на личностные различия, расширяют общий бизнес. Сначала Анджелина громко заявляла, что во время брака с Питтом потеряла саму себя и желает оградить детей от общения с ним. Но в рамках бизнеса артисты продолжают сотрудничать.

Напомним, ранее экс-супруга Брэда Питта Анджелина Джоли выдвинула актеру ультиматум из-за поддержки действующего президента США Дональда Трампа. Более того, актриса заявила, что из-за него она не может жить за границей.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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