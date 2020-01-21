Январь 21st, 2020 Зеркала БК Беттеры часто сталкиваются с термином «зеркало» сайта. Профессиональным игрокам он понятен, а новичков сбивает с толку. Зеркалом называют точное копию сайта букмекерской конторы. Он выглядит также, как официальная страница, словно отражение. Необходимость в них возникла из-за блокировок, которые применяет «Роскомнадзор».

Большинство букмекеров, которые работают в Рунете, нелегальные. Чтобы предотвратить обман доверчивых пользователей, провайдеры блокируют любые сайты, связанные со спортивными ставками. Под «раздачу» попадают и официальные БК. Поэтому возьмите на заметку альтернативные ссылки на случай, если потеряете доступ к своему тотализатору.

Как отличить настоящее зеркало от фейка?

Другая проблема заключается в действиях мошенников. Они создают точные копии сайтов, с помощью которых крадут важные данные: логины, пароли. Чтобы не попасться на эту уловку воспользуйтесь ссылками актуальные зеркала БК с http://bkmirror.com/, где собраны официальные зеркала ведущих букмекеров. Их отличия от фейков:

• Обязательный SSL-сертификат, прослеживаемый в адресной строке. Защищенное соединение исключает кражу личных данных. Особенно во время платежей.

• В футере сайта (в нижней части) прилагаются регистрационные данные. По ним можно узнать статус тотализатора в ФНС или в СРО ЦУПИС, его легальность.

• Работа службы поддержки. На сайте зеркала обязательно действует круглосуточный support, который помогает оперативно решать возникающие в игре проблемы.

• Вся функциональность сайта сохраняется, каждый раздел рабочий. На фейковых сайтах обычно некоторые кнопки не работают и создаются только для вида.

Не спешите регистрироваться на сайте. Если он не официальный, тогда проверьте его работоспособность, игровую линию. Если сомневаетесь в подлинности зеркала, напишите в службу поддержки букмекера по email. Обычно, менеджер тотализатора высылают список настоящих ссылок незамедлительно по почте.

Что такое BK Mirror?

Это специальный информационный портал. На сайте собраны ссылки и обзоры самых популярных букмекеров. Это проверенные тотализаторы, которые попадают в рейтинг рекомендуемых после строгого отбора.

Главными критериями являются надежность БК, отзывы беттеров, игровая линия и подробность росписи. Наконец, наличие лицензии, скорость обработки заявок на вывод денежных средств. На BK Mirror вы найдете объективные обзоры и новые зеркала. Azzinoo777

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