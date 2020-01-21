Январь 21st, 2020

Зеленский заявил, что понимает нужды украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как чувствует экономические потребности украинский: по их мнению, зарплаты и пенсии нужно умножить на 10

Об этом президент рассказал в интервью журналу Newsweek.

«Мы стремимся уничтожить монополии, вроде тех, которые есть в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10″, — отметил Зеленский.

Он добавил, что без принятия непопулярных решений экономического роста и создания новых рабочих мест не будет.