Зеленский заявил, что понимает нужды украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как чувствует экономические потребности украинский: по их мнению, зарплаты и пенсии нужно умножить на 10
Об этом президент рассказал в интервью журналу Newsweek.
«Мы стремимся уничтожить монополии, вроде тех, которые есть в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10″, — отметил Зеленский.
Он добавил, что без принятия непопулярных решений экономического роста и создания новых рабочих мест не будет.
Leave a Reply