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Зеленский заявил, что понимает нужды украинцев

rp_zelenn-390x1801111111111111111111111111.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал, как чувствует экономические потребности украинский: по их мнению, зарплаты и пенсии нужно умножить на 10
Об этом президент рассказал в интервью журналу Newsweek.

«Мы стремимся уничтожить монополии, вроде тех, которые есть в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10″, — отметил Зеленский.

Он добавил, что без принятия непопулярных решений экономического роста и создания новых рабочих мест не будет.

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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