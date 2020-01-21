Январь 21st, 2020

Вера Брежнева: «Комплексы я оставила позади»»

Певица рассказала, что мешает быть уверенной в себе

Вера Брежнева недавно развеяла слухи о своем разводе с Константином Меладзе, которые упорно ходили по сети, и показала счастливые семейные фото из Италии с любимым человеком. Она призналась, что отдыхает со второй половинкой и своей младшей дочерью Сарой в Тоскане, где катается на лыжах по снежным горным вершинам. Веру смущали слухи, которыми обрастает ее личной жизни, хотя она давно преодолела свои комплексы и научилась достойно отвечать злопыхателям. О том, как певице удалось стать более уверенной в себе, она рассказала в Instagram.

Артистка опубликовала черно-белые кадры со своей недавней фотосессии в рамках рекламной кампании собственной линии декоративной косметики. На одном из кадров Вера позирует в облегающем ромпере-трико, которое подчеркнуло ее формы. Второе фото — портретный снимок. Вера смотрит прямо в объектив, а ее объемная прическа закрывает часть лица.

«Недавно во время интервью меня попросили рассказать о себе в третьем лице: похвалить себя и свое творчество. И я зависла. Потому что я поняла, что не умею себя хвалить. Нас с детства учили и дома и в школе, что выделяться некрасиво , «скромность украшает человека» и хвастаться — это моветон. Зато от комплексов избавляться не учили. К сожалению. Реакция девушки на комплимент «ты так похорошела!» — «ой, ну что ты, это я просто голову помыла» стала, к сожалению, нормой, а не исключением. Я, естественно, выросла уже и комплексы оставила позади. Я знаю свои слабые с тороны и развиваю их перманентно. Я чаще бываю довольна собой и знаю, что я сделала круто, в чем молодец, но хвалить себя так и не научилась. Наверное, поэтому стараюсь находить время поставить лайк на каждый хороший комментарий здесь «, — написала певица.