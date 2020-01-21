Январь 21st, 2020

В Египте обнаружили секретную гробницу неизвестных фараонов



В Египте обнаружили секретную гробницу неизвестных фараонов недалеко от пирамиды Хеопса. Пока точно сложно сказать, кто из династии в ней похоронен, поскольку видимо это захоронение было «секретным», сообщают польские археологи.



Почти 2000 лет назад, когда римляне правили Египтом, женщина по имени Деметрия была похоронена в великолепно украшенной катакомбе в Саккаре.

Резьба на стене, найденная в подземной гробнице, по-видимому, изображает Деметрию, одетую в изысканное платье с виноградом.



Греческая надпись на резьбе, на которой изображен Деметрия с домашним животным, гласит:



“Димитрия, дочь Менелая, внучка Аммиака, достойная, прощать”, — считает Багналл, заслуженный профессор древней истории в Нью-Йоркском университете.