 
 
Январь 21st, 2020

В Египте обнаружили секретную гробницу неизвестных фараонов


В Египте обнаружили секретную гробницу неизвестных фараонов недалеко от пирамиды Хеопса. Пока точно сложно сказать, кто из династии в ней похоронен, поскольку видимо это захоронение было «секретным», сообщают польские археологи.

Почти 2000 лет назад, когда римляне правили Египтом, женщина по имени Деметрия была похоронена в великолепно украшенной катакомбе в Саккаре.
Резьба на стене, найденная в подземной гробнице, по-видимому, изображает Деметрию, одетую в изысканное платье с виноградом.

Греческая надпись на резьбе, на которой изображен Деметрия с домашним животным, гласит:

“Димитрия, дочь Менелая, внучка Аммиака, достойная, прощать”, — считает Багналл, заслуженный профессор древней истории в Нью-Йоркском университете.

Category: Мир, Новости ﻿
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