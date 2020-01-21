Январь 21st, 2020

Украина сделала серьезный шаг назад от евроинтеграции

Украина сделала шаг назад от евроинтеграции — ни сейчас ни в будущем не планируется единый таможенный союз с ЕС. Причина пока не ясна, но в кулуарах Кабмина рассуждают о том, что это серьезно навредит торговле с Россией.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заверил, что правительство Украины отказалось от идеи создания таможенного союза с Евросоюзом. При этом Кабмин надеется упростить таможенные процедуры со странами Европы.



Сегодня, 21 января, на форуме «Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году» вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба высказывал идею о том, что правительство Украины отказалось от создания таможенного союза с ЕС. Он заверил, что нечто подобное можно сделать путем упрощения таможенных процедур. Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды». Кулеба уверяет, что Украина сделает все, чтобы интегрироваться в максимальное количество форматов, которые помогут в прохождении украинских товаров через границы Европы.



