Январь 21st, 2020

У Оззи Осборна диагностировали неизлечимое заболевание

Легендарный британский рок-музыкант стал гостем шоу Good Morning America, во время которого признался, что в феврале прошлого года у него диагностировали болезнь Паркинсона. Болезнь развилась после операции на шее. Сейчас певец больше всего стремится выздороветь и продолжить свою творческую карьеру в гастрольных турах.

К счастью, болезнь Паркинсона в Оззи Осборна обнаружили на ранних стадиях, поэтому болезнь не прогрессирует, но ее симптомы более чем заметны. Рок-легенда указала, что причиной заболевания стала травма на шее после падения во время своего последнего концерта в новогоднюю ночь 2018 года в Лос-Анджелесе. Музыканта прооперировали, а затем он стал чувствовать нервные боли.

«Это Паркин 2, который является формой Паркинсона. Существует так много различных типов Паркинсона. Это не смертный приговор, но это влияет на нервы в теле. Это как у вас будет хороший день, потом еще один хороший день, а потом самом деле плохой день», — добавила жена Шэрон Осборн.

Впереди у Оззи Осборна длительное лечение. Он уже обращался за медицинской помощью к множеству врачей в Америке, однако ни один из них не смог предоставить полноценной помощи звезде. Именно поэтому в апреле этого года его ждет поездка к швейцарскому профессору, который специализируется именно на этой форме болезни.

«Я никак не дождусь выздоровления, чтобы продолжить гастролировать. Мне это нужно. Музыка — мой наркотик», — признался певец.