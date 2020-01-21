Январь 21st, 2020

Стали известны имена крестных родителей четы герцогов Сассекских

Принц Гарри и Меган Маркл часто нарушали королевские правила. Однако те каноны, касающиеся их маленького сына Арчи, пара все же сдержала. Герцоги Сассекские не разглашали информацию о крестных родителях мальчика. И на днях за них это сделали инсайдеры из близкого окружения супругов.

Об этом сообщает таблоид Express. По данным журналистов, крестной мамой Арчи Гаррисона стала 54-летняя няня Тигго Петтифер, ранее работавшая на королевскую семью. Она жила во дворце с 1993 до 1999 года, поэтому после смерти принцессы Дианы помогала Гарри и Уильяму пережить утрату. Инсайдеры рассказали, что Тигго заменила герцогам маму и относилась к ним, как к своим сыновьям. Покинуть дворец ее заставило замужество и ожидания собственного первенца.

Крестным отцом Арчи стал 53-летний офицер гвардии Марк Дайер. Он сыграл не меньшую роль в воспитании принца Гарри, поэтому именно его пригласили принять участие в церемонии крещения первенца герцогов Сассекских. А вот третьим крестным для мальчика стал близкий друг Гарри Чарли Ван Страубензи. Бизнесмен когда-то учился с внуком Елизаветы II и стал единственным, с кем он продолжил общаться после королевской свадьбы.

По словам инсайдеров, все крестныерасстроены от новостей о сложении обязанностей принца Гарри и Меган Маркл. Сейчас Арчи Гаррисон со своей звездной мамой находятся в Канаде, поэтому в Лондон они будут приезжать не часто.