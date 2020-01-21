Январь 21st, 2020

Россиянка с о связями в ФСБ чуть не получила работу в Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала трудоустройству на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.

«Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила — она ​​не имела ни постоянного места заработка, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора «, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после одного из таких путешествий женщина «внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины». Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

«Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими чиновниками стран-членов НАТО», — уточнили в пресс службе.

В СБУ сообщили, что женщина даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. В частности, женщина «забыла» указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними.

«Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену», — заключили в ведомстве.