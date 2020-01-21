Январь 21st, 2020

Рианна выпустила новую коллекцию белья к 14 февраля

Пока весь мир еще оправляется от празднования Нового 2020 года, певица и дизайнер Рианна уже приступила к работе. Звезда представила новую коллекцию нижнего белья, разработанную специально ко Дню влюбленных.

Как предусмотрительный бизнесмен, Рианна решила презентовать новинки своего бренда задолго до праздника, чтобы все красавицы могли не только присмотреть наряд для себя, но и тщательно подготовиться к 14 февраля. Кроме этого, в решении дизайнера эксперты заметили маркетинговый ход, ведь она — одна из первых, кто показал изделия ко Дню Святого Валентина.

Сейчас сеть покорила эротическая реклама бренда Рианны Savage X Fenty. К созданию сексуальных фото она пригласила знаменитых моделей Джоан Смоллс, Палому Елсессер, Адесуву Айгеви и Фиффани Лу, которые примеряли горячие красные комплекты из кружева и атласа. Не устояла и сама Рианна перед съемкой: она, как и манекенщицы, приняла участие в рекламной кампании, представ в авторском нижнем белье.

Известно, что для создания новой коллекции ко Дню влюбленных артистка привлекла дизайнера Адама Сельман. Вместе с ним Рианна разработала 19 комплектов, которые осмелятся примерить только уверенные в себе женщины. Кружево, бантики и даже нетипичные для белья застежки — дизайнеры воплотили самые замыслы.

«Я не могла представить себе никого другого, кроме Адама, для первого дизайнерского сотрудничества Savage X Fenty. Адам символизирует главные стороны бренда: веселье, игривость и сексуальность», — поделилась впечатлениями от сотрудничества Рианна.