Январь 21st, 2020

«Плохие парни навсегда» лидируют в американском прокате

По итогам прошедшего уикенда американский бокс-офис возглавило продолжение комедийного полицейского экшена «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

Как передает Box Office Mojo, «Плохие парни навсегда» заработали после стартовых выходных 59 миллионов долларов. А если приплюсовать дополнительный выходной, так как в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, то премьерные сборы выльются в 68 миллионов. Для студии Sony это лучший старт для проекта со взрослым рейтингом R.

Семейная фэнтезийная комедия «Дулиттл» с Робертом Дауни мл. собрала 22,5 миллиона долларов и оказалась на втором месте. Третью строку американского бокс-офиса заняла хваленая военная драма Сэма Мендеса «1917″ с результатом 22,1 миллиона долларов.