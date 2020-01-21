Найдена опухоль, которой 280 миллионов лет

Российские палеонтологи определили характер патологического образования на нижней челюсти бентозуха Benthosuchus korobkovi — амфибии триасового периода. Это оказалась доброкачественная опухоль, и остаткам животного, на которых ее обнаружили, 251 миллион лет. Теперь это самое древнее известное новообразование у четвероногих животных. Исследование опубликованов Палеонтологическом журнале.

Доброкачественные и злокачественные опухоли уже давно находят у доисторических животных — чаще всего у рептилий, если не брать в расчет кайнозой. Новообразования обнаружили у гадрозаврови титанозавров, которые жили в меловом периоде, а также у примитивных черепах триасового периода и многих других.

Однако у ископаемых амфибий ни доброкачественные, ни злокачественные опухоли практически не известны. Одна из немногих находок — остеосаркома у триасового Parotosuchus. Конкретно тот экземпляр обнаружили в породах позднего оленёкского яруса, то есть возраст этой ископаемой опухоли не больше 250 миллионов лет.

Сотрудники Палеонтологического института имени Борисяка РАН под руководством Игоря Новикова исследовали вздутие на правой ветви нижней челюсти черепа амфибии Benthosuchus korobkovi из нижнего оленёкского яруса. Возраст этих костей (их нашли в Ярославской области, они входят в основную коллекцию Государственного геологического музея имени Вернадского РАН) оценивают в 251 миллион лет, что больше, чем у Parotosuchus из упомянутой выше работы.

Чтобы определить природу выроста на челюсти, не нарушая ее целостности, ученые обратились к рентгенологам из Санкт-Петербурга и применили метод мультиспиральной компьютерной томографии. Магнитно-резонансная томография не подошла из-за ограничений, которые она накладывает на химический состав анализируемого образца.

Исследователи оценили плотность вздутия (больше, чем у окружающей кости), его размеры (длина 29,8 миллиметров, ширина до 17,5 миллиметров) и положение (нет связи с зубными альвеолами). Совместно с врачами они пришли к выводу, что это, скорее всего, остеома — доброкачественная опухоль кости.

Правая половина нижней челюсти Benthosuchus korobkovi, вид сбоку с наружной стороны и сверху. Прямоугольниками показана область новообразования. Масштабный отрезок 1 см И.В. Новиков и др. / Палеонтологический журнал, 2020 Поделиться

Ученые не исключают, что образование, через которое хуже проходит рентгеновское излучение, могло появиться не в результате уплотнения костной ткани, а по другому механизму. Например, костная ткань внутри вздутия могла разрушиться при жизни, а после смерти амфибии в процессе фоссилизации заместилась чем-то более плотным. Такому ходу событий удовлетворяют по крайней мере два диагноза: гемангиома кости (это тоже доброкачественная опухоль) и фиброзная дисплазия.

Однако это человеческие болезни, и предложены они были по критериям медицинской диагностики, так как рентгеновская диагностика опухолей современных и ископаемых амфибий не разработана. Но независимо от природы новообразования на челюсти Benthosuchus korobkovi не приходится сомневаться, что это древнейшая из ныне известных опухолей четвероногих (амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих).

Бентозух (дословно «донный крокодил») — одна из темноспондильных амфибий, достаточно типичных для триасового периода. Помимо земноводных в то время на Земле обитали и другие позвоночные, например костные рыбы и рептилии-предки современных крокодилов.

Светлана Ястребова