МКС серьезно заражена бактериями и грибками

Проанализировав полученные данные, специалисты пришли к выводу, что некоторые участки станции заражены грибками и бактериями. При этом в публикации не уточняется, какими именно.

Поверхность МКС постоянно проверяется на наличие различных штаммов бактерий и грибки. Недавно ученые обнаружили на обшивке МКС бактерий, которые могут жить в открытом космосе практически несколько лет.

Кроме того, в 2018 году ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили на ободке унитаза на МКС несколько штаммов бактерии энтеробактер, которая обладает повышенной устойчивостью к антибиотикам. На космическую станцию они попали с испражнениями астронавтов.