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МКС серьезно заражена бактериями и грибками

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Внутренняя поверхность МКС оказалась заражена грибками и бактериями. К такому выводу пришли специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП), которые провели эксперимент «Электронный нос» внутри Международной космической станции. Космонавты провели эксперимент «Электронный нос» благодаря новому научному прибору «Э-Нос», который может улавливать газовые выделения бактерий и грибов. С помощью этого устройства космонавты провели 12 измерительных сессий, при этом особенность «Э-Нос» в том, что для расшифровки опыта космонавтам не приходится отправлять пробы на Землю.

Проанализировав полученные данные, специалисты пришли к выводу, что некоторые участки станции заражены грибками и бактериями. При этом в публикации не уточняется, какими именно.

Поверхность МКС постоянно проверяется на наличие различных штаммов бактерий и грибки. Недавно ученые обнаружили на обшивке МКС бактерий, которые могут жить в открытом космосе практически несколько лет.

Кроме того, в 2018 году ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили на ободке унитаза на МКС несколько штаммов бактерии энтеробактер, которая обладает повышенной устойчивостью к антибиотикам. На космическую станцию они попали с испражнениями астронавтов.

Category: Наука, Новости ﻿
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