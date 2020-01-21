Январь 21st, 2020

Министр юстиции хочет увеличить нормы хранения наркотиков

21 января министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире одного из телеканалов рассказал, что по причине маленьких норм хранения наркотиков для собственных нужд в тюрьмах бесполезно содержат более 10 тыс. граждан

Министр считает, что увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество заключенных в украинских тюрьмах.

«У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больших объемов не является преступлением — вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму», — сказал он.

По словам Малюська из-за такуой ​​разницы с европейскими нормами в украинских тюрьмах бесполезно содержится около 10 000 человек. Он подчеркивает: наркоманов надо лечить, а не «пачками отправлять в тюрьмы», где нет необходимой медицинской инфраструктуры.