Январь 21st, 2020

«Мадагаскар» и «Тролли» получат продолжение в виде сериалов

Стриминговый сервис Hulu объявил о создании телесериалов по мотивам мультфильмов «Мадагаскар» и «Тролли». Этому помогла сделка платформы со студией DreamWorks Animation.

Сериал «Мадагаскар» будет выходить с подзаголовком «Маленькие дикари» (A Little Wild) и расскажет о четвёрке главных героев в детстве. Действие развернётся в нью-йоркском зоопарке. Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха Глория и жираф Мелман попадают в новые приключения и следуют за мечтой.

«Троллитопия» (TrollsTopia) сосредоточится на героине Поппи и её друзьях в преддверии выхода сиквела, мультфильма «Тролли: Мировой тур». Hulu также анонсировал оригинальный сериал «Могучие ребята» (Mighty Ones), в котором центральной окажется необычная компания из листика, ветки, камешка и клубники. Герои живут в неухоженном дворе полузаброшенного дома и считают своих хозяев богами.

Даты выхода проектов пока не известны. «Мадагаскар 3″ вышел в 2012 году, вторая часть «Троллей» намечена на 19 марта.