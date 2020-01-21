Конституцию России быстренько переписали за четыре дня

Рабочая группа по изменению Конституции, созванная президентом России Владимиром Путиным, заявила, что подготовила поправки к Основному закону, которые затронут не менее 14 его статей.На разработку конституционной реформы, которая обещает стать самой масштабной за всю новейшую историю страны, у рабочей группы из 75 человек, куда помимо сенаторов, депутатов и юристов, вошли атаман российского казачества Николай Долуда, пианист Денис Мацуев и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, ушло всего четыре дня (16, 17, 18 и 19 января).

В среду, 15 января, президент анонсировал поправки в послании Федеральному собранию, а уже в понедельник под проектом реформы стояли подписи главы конституционного комитета ГосДумы Павла Крашенинникова, главы аналогичного комитета СовФеда Андрея Клишаса и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой.

В документе, который цитирует РБК, предлагается определить роль и статус Госсовета, который «должен иметь самостоятельное значение». Для этого предлагается принять федеральный закон о Госсовете, а в Конституции — прописать принцип его формирования и ключевые вопросы его статуса.

Также предлагается расширить полномочия парламента, сократив полномочия главы государства (палаты в этом случае получат возможность утверждать членов правительства). При этом за президентом предложено оставить контроль за деятельностью правительства и руководство вооруженными силами и правоохранителями.

Авторы поправок предложили усилить требования к кандидатам на президентский пост и расширить полномочия Конституционного суда (согласно документу, КС будет проверять принятые парламентом законы на конституционность).

Для этого потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132. Законопроекты об изменении Конституции, скорее всего, будут внесены в ГосДуму уже в феврале-марте 2020 года, рассказал ТАСС источник в Совете Федерации. Всероссийское добровольное голосование состоится до 1 мая, в один из выходных дней.

Поскольку изменения не касаются основополагающих статей Конституции, то «в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», предупредил 15 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Анонсированный плебесцит — это добрая воля президента, который счел целесообразным посоветоваться с гражданами, уточнил он.

В результате реформы Россию может ожидать казахский сценарий, при котором Путин уступит свой пост преемнику, но фактически останется одним из самых влиятельных людей в стране, заявил Reuters близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин.

«Он (Путин) может возглавить Госсовет, он может остаться в качестве национального лидера. На период, когда преемник будет обретать плоть и кровь влияния на общество и на внешнеполитические процессы, необходимо то самое плечо, на которое можно опереться», — сказал Колядин, ранее занимавшийся внутренней политикой в администрации президента РФ.

«Эта система, которая, может быть, странная с точки зрения развитых демократий и сложившихся европейских, в нашей стране она, возможно, имеет право на существование… чтобы не допускать того хаоса, который творился в 90-е годы», — объяснил он.