Январь 21st, 2020

Китай включил самый гигантский телескоп в мире

Китайские специалисты провели госприемку и официально сдали в эксплуатацию радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Он расположен в естественной карстовой воронке в провинции Гуйчжоу на юге КНР. FAST является крупнейшим радиотелескопом на Земле с заполненной апертурой. Диаметр его рефлектора составляет 500 м, он состоит из 4450 треугольных панелей.



Строительство FAST началось в 2011 году и продолжалось пять лет. Общая стоимость проекта составила около 170 млн долларов. Чтобы защитить радиотелескоп от электромагнитных помех, китайским властям пришлось отселить 9 тысяч жителей из окрестных деревень.

FAST провел первые тестовые наблюдения в сентябре 2016 года. После этого астрономы начали постепенно использовать радиотелескоп для наблюдения различных объектов. Параллельно с этим специалисты продолжали работы по калибровке и усовершенствованию инструментов FAST, а также вводу в строй вспомогательных компонентов, чтобы максимально увеличить его чувствительность и быстродействие.

В общей сложности, за два года наблюдений в пробном режиме FAST обнаружил 102 новых пульсара. Но это лишь только начало. По уверению руководителей проекта, всего за год работы на полную мощность FAST сможет найти от пяти до семи тысяч пульсаров. Также, радиотелескоп будет использоваться для изучения областей активного звездообразования, процессов формирования и эволюции галактик, поисков темной материи. FAST найдет применение и в исследованиях Солнечной системы.



Материал на сайте журнала «Вселенная, пространство, время»