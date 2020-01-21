Январь 21st, 2020

Какие бывают обои: виды и особенности

Среди всего разнообразия настенных покрытий именно обои пользуются самым высоким спросом. Не удивительно, ведь это самый простой и недорогой способ без полноценного ремонта изменить интерьер любой комнаты. К тому же современные полотна сильно отличаются от тех, которые клеили на стены в прошлом десятилетии. Они представлены большим разнообразием дизайнов и обладают более высокими качественными характеристиками.

Планируя купить обои в Украине, не спешите выбирать расцветку и фактуру полотен. Вначале обратите внимание на их виды и свойства каждого из них:

бумажные — самый простой и бюджетный вариант. Существуют два вида: однослойные и двухслойные. Первые более тонкие, а вторые — плотные, что позволяет наносить на них не только рисунок, но и тиснение. Экологичный вариант, но у него низкий уровень влагостойкости. В процессе поклейки могут размокать и портиться;

— самый простой и бюджетный вариант. Существуют два вида: однослойные и двухслойные. Первые более тонкие, а вторые — плотные, что позволяет наносить на них не только рисунок, но и тиснение. Экологичный вариант, но у него низкий уровень влагостойкости. В процессе поклейки могут размокать и портиться; флизелиновые — качественное нетканое покрытие. В его составе — полиэстер, обеспечивающий плотность и износостойкость. Полотно устойчиво к физическим воздействиям и солнечным лучам. Достаточно дорогой вариант, но, если ищите обои под покраску, он вам подойдет;

— качественное нетканое покрытие. В его составе — полиэстер, обеспечивающий плотность и износостойкость. Полотно устойчиво к физическим воздействиям и солнечным лучам. Достаточно дорогой вариант, но, если ищите обои под покраску, он вам подойдет; виниловые — двухслойное полотно: флизелиновая основа и декоративный слой из поливинилхлорида. Хорошо скрывают дефекты стен, представлены большим ассортиментом фактур и дизайнов, износостойкие, просты в уходе. Но препятствуют нормальному воздухообмену, трудно клеятся и достаточно дорогие;

— двухслойное полотно: флизелиновая основа и декоративный слой из поливинилхлорида. Хорошо скрывают дефекты стен, представлены большим ассортиментом фактур и дизайнов, износостойкие, просты в уходе. Но препятствуют нормальному воздухообмену, трудно клеятся и достаточно дорогие; текстильные — относительно новое покрытие. Его основой служит бумага или флизелин, а декоративный слой — это хлопок, велюр, лен или шелк. Не выгорают, придают комнате особый шарм, скрывают дефекты поверхности, обеспечивают тепло- и шумоизоляцию. Но текстиль быстро впитывает запахи, а в ткани сильно скапливается пыль;

— относительно новое покрытие. Его основой служит бумага или флизелин, а декоративный слой — это хлопок, велюр, лен или шелк. Не выгорают, придают комнате особый шарм, скрывают дефекты поверхности, обеспечивают тепло- и шумоизоляцию. Но текстиль быстро впитывает запахи, а в ткани сильно скапливается пыль; стеклообои — одно из самых дорогих покрытий. Экологичное, огне- и влагостойкое, не препятствует циркуляции воздуха, не выгорает. Главный недостаток — высокая цена, которую можно объяснить долговечностью и качеством материала.

Отдельно нужно сказать о фотообоях. Это не отдельный вид, а скорее подтип бумажных или флизелиновых полотен с нанесенным на них фоторисунком. Обладают стильным видом, часто используются для зонирования помещения. Их свойства зависят от того, какой материал взят за основу.

Модные тенденции в оформлении стен

Сказать однозначно, какие обои сейчас в моде, сложно. Поэтому стоит рассмотреть модные тона, фактуры и орнаменты настенных полотен.

Самыми востребованными оттенками в этом сезоне стали сиреневый, лимонный и пастельные тона. Светлые цвета создают уют в любом помещении, а лавандовый прекрасно будет смотреться в спальне.

Приглушенные оттенки синего и зеленого — несомненные лидеры последних нескольких лет. Они универсальны и смотрятся практически везде.

Не теряют свою популярность и полотна с рельефными узорами. Трендовые фактуры:

тканевое теснение, переплетение и полосы;

имитация натурального камня, бамбука, пробки;

кожаные, велюровые и твидовые фактуры;

бархатные полотна без узоров.

Среди орнаментов лидерами остаются цветочные и растительные узоры. Причем лучше всего использовать некрупные орнаменты: они визуально увеличивают помещение и создают уют.

На пике популярности остается абстракция — хаотичные переплетения фигур и линий, иллюзорные обои создают в комнатах особый шарм. Но с ними нужно быть аккуратными: избыток абстракций на стенах может негативно влиять на эмоциональное состояние.

Мода всегда диктует свои условия, но только вы в праве решать, следовать ли им в оформлении собственной квартиры или все-таки положиться на собственный вкус.

Источник — маркетплейс Zakupka.com