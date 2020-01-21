Январь 21st, 2020

Как лечат саркому в Израиле: инновационные методики

Саркома – злокачественная опухоль, которая может поразить как мягкие ткани, так и кости. Это серьезная проблема, которая требует профессионального подхода и использования современного оборудования и препаратов.

Саркома – диагностика и лечение

Сначала поговорим о саркомах мягких тканей. Они могут даже не иметь симптома болезненности – но при любых симптомах надо спешить к доктору. Главный метод диагностики такой болезни – это МРТ. Нередко больному назначают КТ и рентгенографию. Перед определением метода лечения рекомендуется проведение биопсии.

Чаще всего саркому лечат с помощью операции, в ходе которой иссекают опухоль. Последующие действия зависят от ее успешности. В дальнейшем может быть назначена радио- или химиотерапия.

Как выявить симптомы развития саркомы

Обычно на теле больного появляется узелок или незначительная припухлость. Нередко у новообразования четкий контур, однако в тех случаях, когда очаг глубоко, найти его сложнее. Кожный покров выглядит точно так же, как и у здорового человека, однако может присутствовать повышение температуры. При движении может появляться дискомфорт. Можно узнать подробнее о симптомах и лечении таких заболеваний на сайте госпиталя Шиба.

Какие бывают опухоли мягких тканей



Фиброзная гистиоцитома. Одна из наиболее распространенных среди сарком. Возможна локализация в разных внутренних органах. Иногда затрагивает и кости, но почти всегда находится в средних или глубоких мышечных слоях.



Липосаркома. Опухоль, которая возникает из клеток жировой ткани. По распространенности занимает второе место – обычно поражает нижние конечности, чаще всего – бедра. Лечится в основном хирургически.



Леймиосаркома. Онкологическое новообразование, которое локализуется в матке, на ногах, шее или голове. Для этого заболевания характерна высокая степень злокачественности, опухоль растет быстро и часто рано метастазирует. Встречается относительно редко.



Стоит упомянуть и саркомы костей – хондросаркому, саркому Юинга и другие.

Как лечат саркомы в израильских клиниках

Главный принцип борьбы с любыми раковыми опухолями – максимальное сохранение органов. Если много лет назад самой эффективной методикой считалось удаление пораженных конечностей, то сегодня убирают лишь опухоль, и частично – здоровую ткань. Широко распространены малоинвазивные операции следующих типов:



Методика SILS – лапароскопическое вмешательство, при котором врач делает один небольшой надрез.



Эмболизация артерии. Применяется особый катетер, с помощью которого перекрывают снабжение опухоли кровью.



ФУЗ-абляция. Воздействие на саркому с помощью фокусированного ультразвука.



Проводятся и классические операции по удалению, однако при этом применяются современные технологии. Используются и безоперационные способы.



Радиотерапия. Опухоль облучают с помощью ионизирующих волн. Терапию используют и в других государствах, но именно в профессиональных клиниках разработали щадящие методы облучения. Среди таких способов – дистанционная радиотерапия. Облучение действует максимально точно, дозу подбирают так, чтобы уничтожить опухоль и не повредить здоровым тканям.



Химиотерапия назначается индивидуально – с учетом особенностей болезни и состояния пациента. Препарат вводится в определенную область тела – в зависимости от того, где расположена опухоль.



Таргетная терапия. Прогрессивный метод лечения. Применяют препараты, нацеленные на определенный белок. Терапию подбирают индивидуально.



Израильские врачи – профессионалы высокого класса, которые смогут помочь вам так же, как уже помогли многим онкологическим больным.