«Иерусалим в осаде»: Как будут охранять десятки мировых лидеров

Израильская полиция предупредила иногородних граждан, что если нет прямой необходимости посещать Иерусалим в среду и четверг, лучше этого не делать.

Около 10 тысяч полицейских будут охранять международный Форум памяти Холокоста в городе и шоссе 1 во время проезда высоких гостей. Для проезда президента Путина и госсекретаря Пенса дорогу полностью перекроют.

730 сотрудников ШАБАК также работают на форуме.

Владимиру Путину и принцу Чарльзу также будет предоставлена серьезная охрана в Палестинской автономии, так как они наметили встречу с Махмудом Аббасом.