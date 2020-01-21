 
 
Январь 21st, 2020

«Иерусалим в осаде»: Как будут охранять десятки мировых лидеров


Израильская полиция предупредила иногородних граждан, что если нет прямой необходимости посещать Иерусалим в среду и четверг, лучше этого не делать.

Около 10 тысяч полицейских будут охранять международный  Форум памяти Холокоста в городе и шоссе 1 во время проезда высоких гостей. Для проезда президента Путина и госсекретаря Пенса дорогу полностью перекроют.

730 сотрудников ШАБАК также работают на форуме.

Владимиру Путину и принцу Чарльзу также будет предоставлена серьезная охрана в Палестинской автономии, так как они наметили встречу с Махмудом Аббасом.

Предупреждение послано ХАМАС, чтобы во время визита 47 глав государств из Сектора Газа не было никаких провокаций — ответ на них будет жестоким.

Что касается самой столицы Израиля, передвигаться по городу в среду и четверг будет крайне затруднительно.

Основная часть делегаций будет проживать в отелях на улице Царя Давида, поэтому улица перекрывается полностью в среду и четверг. Закрытым районом будет музей Яд-Вашем и прилегающие территории.

Периодически будут перекрываться улицы возле резиденции президента Ривлина и другие места, которые наметили к посещению высокие гости. К примеру, Майкл Пенс собирается посетить Стену Плача.

В среду вечером, после прибытия основной части гостей, ожидается торжественный ужин в резиденции Ривлина. Основная часть официальных мероприятий пройдет в четверг утром.

Горожанам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, который меняет маршруты в зависимости от указаний полиции.

Источник: news.israelinfo.co.il

Category: Израиль, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>