«Иерусалим в осаде»: Как будут охранять десятки мировых лидеров

Израильская полиция предупредила иногородних граждан, что если нет прямой необходимости посещать Иерусалим в среду и четверг, лучше этого не делать.
Около 10 тысяч полицейских будут охранять международный Форум памяти Холокоста в городе и шоссе 1 во время проезда высоких гостей. Для проезда президента Путина и госсекретаря Пенса дорогу полностью перекроют.
730 сотрудников ШАБАК также работают на форуме.
Владимиру Путину и принцу Чарльзу также будет предоставлена серьезная охрана в Палестинской автономии, так как они наметили встречу с Махмудом Аббасом.
Предупреждение послано ХАМАС, чтобы во время визита 47 глав государств из Сектора Газа не было никаких провокаций — ответ на них будет жестоким.
Что касается самой столицы Израиля, передвигаться по городу в среду и четверг будет крайне затруднительно.
Основная часть делегаций будет проживать в отелях на улице Царя Давида, поэтому улица перекрывается полностью в среду и четверг. Закрытым районом будет музей Яд-Вашем и прилегающие территории.
Периодически будут перекрываться улицы возле резиденции президента Ривлина и другие места, которые наметили к посещению высокие гости. К примеру, Майкл Пенс собирается посетить Стену Плача.
В среду вечером, после прибытия основной части гостей, ожидается торжественный ужин в резиденции Ривлина. Основная часть официальных мероприятий пройдет в четверг утром.
Горожанам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, который меняет маршруты в зависимости от указаний полиции.
Источник: news.israelinfo.co.il
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