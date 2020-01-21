Январь 21st, 2020

Эмили Ратаковски похвасталась новыми фото

Эмили Ратаковски — любительница демонстрировать свое роскошное тело во всех ракурсах — порадовала новыми кадрами. Девушка опубликовала несколько новых снимков, сделанных в домашней обстановке. Главный акцент в них — на сияющую кожу которую 28-летняя красавица подчеркнула хайлайтером. А также на украшениях из новой коллекции бренда молодой бизнесвумен — Inamorata. Серьги в форме женского тела, а также несколько цепочек с подвесками — вот и все, что надето на Ратаковски. Поэтому фото, хоть и кадрированы, получились довольно жаркими. «Зимнее сияние», — написала Эмили под фото. С натуральным макияжем и распущенными волосами, она выглядит привлекательной и женственной. За что получила массу комплиментов от своих поклонников.

Также Эмили продолжает публиковать фото со своим любимым мужем Себастьяном. Напомним, недавно она показала их совместные выходы в свет. Первый — на роскошный мероприятие, куда Эмили надела белое мини-платье, а Себастьян — классический костюм. А второй — расслабленный, для баскетбольной игры. Туда девушка примерила джинсы, топ и пуховик. А ее муж — свитшоты и штаны.